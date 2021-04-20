Королева Великобритании Елизавета II после смерти своего мужа, принца Филиппа будет праздновать свой день рождения в обход всех традиций
Каждый год день рождения королевы становится праздником для всех британцев. Как правило, 21 апреля она отмечает его со своей семьей, а более масштабный праздник для всей страны устраивают во второе воскресенье июня. Однако, уже сейчас предполагается, что в этом году праздника скорее всего не будет.
В этом году в королевской семье должны были отпраздновать сразу две знаменательные даты: 95-летие Елизаветы II и 100-летие ее супруга, принца Филиппа. Однако смерть мужа королевы разрушила эти планы.
В связи с карантином в прошлом году Ее Величество праздновала день рождения в компании мужа и работников Виндзорского замка. В этом году компанию ей смогут составить лишь личная помощница и прислуга. Дети, внуки и правнуки поздравят овдовевшую королеву только по телефону или видеосвязи.
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Королевский эксперт также рассказал, что из-за траура по почившему мужу Елизавета II отказалась от еще одной традиции: фотографии в честь своего дня рождения.
«Впервые за 70 лет его не будет рядом с ней в праздник – все будет совсем по-другому», - отметил эксперт.
Напомним, Елизавета II может никогда не вернуться жить в Лондон после похорон мужа: «Теперь дом королевы…».
Как сообщала Politeka, похороны принца Филиппа прошли в прямом эфире, кадры с церемонии: как Елизавета ІІ попрощалась с мужем.
Также Politeka писала, что королева Елизавета II решила нарушить традицию на похоронах мужа: "все из-за принца Гарри".