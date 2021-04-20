Знаменитая американская модель, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян покорила поклонников снимками в платье с огромными вырезами

Как пишет Politeka.net, 40-летняя знаменитость поделилась новыми фотографиями в своем Инстаграм. Ким известна своей любовью к социальным сетям и выставлению мельчайших подробностей своей жизни на публику, поэтому, примерив новое интересное платье, она не могла не показать его миллионам своих подписчиков.

На снимках Кардашьян позирует в экзотическом белом наряде. Дизайнерское платье впечатлило многих поклонников звезды своим необычным кроем. Оно будто состоит из трех отдельных частей: «резного» лифа, вставок, которые соединяются на талии, и асимметричной юбки. Таким образом, наряд позволяет Ким показать все достоинства своей фигуры.

«Это не тебе понимать», - загадочно подписала снимки знаменитость.

Ее фото вызвали бурный восторг у поклонников.

«О, я понимаю. Я понимаю, что ты огонь», «Королева», «Уверенность – это красота», «Отлично выглядишь», «Моя любимая», «Окей, это платье только для тебя!», «Ты выглядишь восхитительно», «Ты шикарная, Кимберли! Прекрати! Мы тебя услышали», - пишут люди.

Ранее мы писали, что на фото, которое Ким опубликовала в Инстаграм, она показала себя вместе с сестричками. Девушки сидели в разных интересных нарядах на диване, восхищая необычными формами, за которые красотки прославились.

Напомним, сестрички Кардашьян собрались вместе, устроив «битву» модных образов: «Впечатляют».

Как сообщала Politeka, знойная Ким Кардашьян свела с ума мужчин, выставив напоказ свои сочные "дыньки" в бездонном декольте: "Освободи их".

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