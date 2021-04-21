День похорон принца Филиппа стал двойным ударом для королевы Елизаветы II

Близкий друг королевы Британии сэр Майкл Освальд умер в день похорон принца Филиппа 17 апреля. Приятелю королевы было 86 лет. О трагедии она узнала за несколько часов до начала похорон мужа.

Сэр Майкл Освальд работал на монархов с 1970 года. Прежде чем занять пост советника королевы Елизаветы по гонкам в 2003 году, сэр Майкл работал на королеву-мать, которая предпочитала бег с препятствиями, а не "плоские" гонки.

Как выяснилось, мужчина тяжело болел в последние годы жизни.

Как пишут западные СМИ, Елизавета II была глубоко опечалена, узнав о смерти давнего приятеля. Раньше сэр Майкл Освальд постоянно сопровождал королеву на скачках. Его супруга рассказала, что он очень дорожил своей работой.

«Майкл всегда говорил, что у него самая замечательная работа, которую он мог когда-либо иметь. Муж смеялся, что работал бы на ней, даже если бы был очень богатым человеком», — поделилась вдова Освальда.

Кроме того, он был по-настоящему близок с королевой и ее родственниками. Данную информацию подтвердили его коллеги.

«Сэр Майкл был глубоко привязан к Елизавете II и ее матери. Он был полон энтузиазма и получал невероятное удовольствие от побед королевских скакунов», — подчеркнул друг сэра Майкла.

В новогоднем списке наград 2020 года он был назначен кавалером Большого креста Королевского Викторианского ордена (GCVO).

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