Экс-участница "Холостяка" Екатерина Жук рассказала о своем опыте увеличение губ

Как сообщает Politeka.net, яркая участница шоу "Холостяк" Екатерина Жук, которую Михаил Заливако изгнал с проекта, обвинив в неискренности, активный пользователь Instagram, где часто радует публику яркими фото из своей жизни. Так, в этот раз красотка поделилась своим опытом в вопросах красоты и призналась, что после увеличение губ такие вмешательства стали зависимостью.

По словам Кати, тема увеличения губ не раз поднималась на проекте "Холостяк", поэтому она решила рассказать о своем опыте. Оказалось, что девушка за некоторый период времени сделала несколько манипуляций со своими губами – сначала увеличила, потом уменьшила, а затем снова увеличила.

"Первый раз я увеличила губы, когда это еще только начало входить, так скажем, в моду, лет 8 назад. У меня своя форма губ красивая, поэтому я добавила только объем. Ну и тогда у меня губы были, конечно, намного больше чем сейчас. Это была как зависимость, они казались все равно маленькими и хотелось все больше и больше. Многие меня поймут", - поделилась Жук.

"Больше года назад все изменилось, и я поняла, что я хочу выглядеть максимально натурально. Я "рассталась" с губами с помощью гиалуронидазы – фермент, способный расщеплять гиалуроновую кислоту. Походила месяц, и поняла, что привыкла и хочется все же немного добавить снова. Сейчас я делаю небольшую коррекцию верхней губы, так как от природы она у меня ну слишком маленькая", - подытожила девушка.

Напомним, бесстыжий "Холостяк" Заливако перешел грань с одной из участниц на глазах у девушке: "В засос на полу".

Как сообщала Politeka, неожиданный поворот на шоу "Холостяк" с Заливако, кого выгнали с проекта: "Миша еще пожалеет".