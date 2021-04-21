Мама знаменитого сердцееда Дана Балана, певица Людмила Балан показала, как выглядит в свои 63 года, надев маечку и мини-юбку на отдыхе в Египте

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Людмила показала свою стройную фигуру, надев коротенькую мини-юбку и маечку красного цвета на отдыхе. Певица разместила несколько постов, где выглядит словно молоденькая девчушка.

На одном из постов мама знаменитого певца показала бургер и картофель "фри", написав, что очень редко, но позволяет себе полакомиться такой "вредной едой".

"Очень редко я могу позволить себе бургер ... но ... если вы действительно этого хотите, вы можете ... 😊", - написала молдавская певица.

Поклонники Людмилы, среди которых большинство фанатов сына, признали, что Людмила невероятно чудесно выглядит, и если уж сильно хочется, то действительно от одного бургера вреда не будет.

Ультра мини юбочка и ножки певицы заставили поклонниц не на шутку удивиться. Вот, что пишут фанаты: "Если очень хочется, то почему нельзя)", "Один раз живём....нельзя себе ни в чем отказывать", "Вот это точно по-нашему!😊😃", "Да,Вам можно только позавидовать! Я давно себе такого не позволяю 😉🌹🍏🍌🍇", "Вы такая стройняшка,вам все можно 🤗", - написали поклонники.

Фанаты Дана Балана, которые приписывают ему роман с Тиной Кароль, сравнивают Тину и маму певца, утверждая, якобы они сильно похожи, и видят в этом знак свыше. Сами певцы не подтверждают своих романтических отношений прямо, хотя нередко подогревают слухи о том, что их отношения значительно весомее, чем просто коллеги по цеху.

Напомним, что 63-летняя мама Балана в мини-платье грациозно оседлала красавца-жеребца: "Людочка, где Даник?"

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