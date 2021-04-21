Украинская актриса и жена продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук ответила на обвинения во лжи

Как известно, десять лет назад актриса травмировалась в результате падения с лошади, у Анны образовалась шейная грыжа. Последний месяц Саливанчук занималась подготовкой к операции, а также ходила в специальном воротнике, мучаясь от боли. После того, как решение о проведении операции было принято, медлить знаменитость не стала.

35-летней Анне сделали операцию по удалению грыжи в двух местах и замене шейных дисков на специальные пластины. Однако, как выяснилось, некоторые пользователи почему-то не поверили Анне и ее печальным событиям:

«Боже, только что прочитала одно сообщение, когда мне сказали, что «ой, а вы все придумали с операцией, потому что как это возможно через день после таких событий и сразу вернуться домой?». Ну, если вы считаете, что на видео была не я и это был монтаж, это конечно забавно. Но странно, я же выложила видео, где видно, как лежу я, под наркозом, никаких фильтров…

Тем более, что вот тут мой шрам на шее. Я не хочу его показывать, чтобы не травмировать моих поклонников, да и самой не расстраиваться. Каждый день я делаю себе перевязки и понимаю, что мне не хочется видеть его, не хочется смотреть. Понимаю, что люблю свою красивую стройную шею, а сейчас она заклеена. Я даже голову не мою, так как нельзя мочить шею.

Простите, за подробности. Я ушла из больницы по разрешению врача, вот только рука еще опухшая из-за неправильно введенного катетера. Страшно, такого еще не было, но это мелочи. Теперь нужно восстанавливаться, хоть и немного депрессуха навалила на меня», - подметила звезда.

"90% из вас проголосовали, что хотят увидеть мою операцию. Так как она была очень сложная и не очень восприимчива человеческому глазу, сразу предупреждаю: кому нет 16 лет, лучше не смотреть", - предупредила Саливанчук и рассказала о своем самочувствии после операции.

«Пока что, конечно, танцевать не могу 😂 поднимать и опускать голову тоже. Поворачивать немного могу, но все равно больно. Потому что швы ещё свежие. Их обещали снять через неделю, если все будет хорошо», - добавила она.

Напомним, фигуристая жена продюсера "Квартал 95", расстегнув пуговицы, поманила внушительным бюстом: "я - как вода...".

Как сообщала Politeka, жена продюсера " Квартал 95 "поразила внешностью перед серьезной операцией: "Шея болит, рука отнимается...".

Также Politeka писала, что жене продюсера "Квартал 95" нужна операция.