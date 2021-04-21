В Сети появилось архивное фото Тины Каролль с мужем и маленьким сыном

Как передает Politeka.net, снимок разместили на одной из фан-страниц, посвященной артистке.

Отметим, Кароль познакомилась с будущим мужем в 2007 году, когда громким скандалом закончилось ее сотрудничество с продюсером.

Евгений Огир также был продюсером, но для Кароль стал значительно большим.

«Встреча с Женей всё изменила. Он убедил меня, что я смогу начать всё сначала и добиться успеха. Он ходил со мной по больницам, мы вместе начали подбирать песни» – вспоминала непростые моменты своей биографии артистка.

В январе 2008 Тина Кароль и Евгений Огир оформили отношения официально. А уже в ноябре у них родился сын.

В 2012 году стало известно, что у Евгения рак желудка. В 2013 году его не стало. Супругу Тины Кароль было всего 32 года.

Архивное фото счастливой Кароль рядом с мужем и сыном вызвало бурную реакцию ее поклонников.

«Тина с Женей похожи и сын красавец❤, но к сожалению вернуть нельзя нужно жить настоящим», «Красивая пара....Очень жаль...», «Тиночка живи дальше! Ты очень красивая и не должна быть одна», «Красивые», «Счастье», - пишут в комментариях.

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