В Сети появилось архивное фото Тины Каролль с мужем и маленьким сыном
Как передает Politeka.net, снимок разместили на одной из фан-страниц, посвященной артистке.
Отметим, Кароль познакомилась с будущим мужем в 2007 году, когда громким скандалом закончилось ее сотрудничество с продюсером.
Евгений Огир также был продюсером, но для Кароль стал значительно большим.
«Встреча с Женей всё изменила. Он убедил меня, что я смогу начать всё сначала и добиться успеха. Он ходил со мной по больницам, мы вместе начали подбирать песни» – вспоминала непростые моменты своей биографии артистка.
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В январе 2008 Тина Кароль и Евгений Огир оформили отношения официально. А уже в ноябре у них родился сын.
В 2012 году стало известно, что у Евгения рак желудка. В 2013 году его не стало. Супругу Тины Кароль было всего 32 года.
Архивное фото счастливой Кароль рядом с мужем и сыном вызвало бурную реакцию ее поклонников.
«Тина с Женей похожи и сын красавец❤, но к сожалению вернуть нельзя нужно жить настоящим», «Красивая пара....Очень жаль...», «Тиночка живи дальше! Ты очень красивая и не должна быть одна», «Красивые», «Счастье», - пишут в комментариях.
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