Кто в лес кто по дрова

Певицу Тину Кароль жестко раскритиковали за ее трио с участниками "Голосу країни"

Как передает Politeka.net, в Инстаграм на официальной страничке проекта и на YouTube, где выложили видео с громким выступлением, публика горячо обсуждает провал Кароль и ее подопечных (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, в 13 выпуске Тина исполнила песню "Ты отпусти" вместе с Юлией Тимочко и Екатериной Гладий. Это впервые в 11-м сезоне кто-то из тренеров спел на одной сцене со своими подопечными.

Зрители отдали большинство голосов Кате - 59%. Юлия соответственно получила 41%. Кароль также оценивала девушек, неожиданно отдав свои 100% Тимочко. Поэтому, Гладий пришлось покинуть проект.

Публика не согласилась с Тиной (о чем, собственно, говорит голосование зрителей). В комментариях пользователи нелестно отзываются о певице и ее решении. Кроме того, многие пожаловались на плохой звук и в целом назвали это выступление провальным.

"Кароль слила Катю. А она в разы сильнее!"

"Невероятная песня❤️ но что-то пошло не так😅 странный звук"

"Теперь понятно, почему убрали Милу и Никиту. В трио пела только Тина, а Юля и Катя кричали"

"Кто в лес кто по дрова" - "согласна)) Пока по отдельности пели ещё ничего, но потом....ужас(("

"Тина Кароль проиграла этот Голос! Нельзя так с мнением людей!"

"Тина сошла с ума????? Я в шоке!!!! Тина упала в моих глазах!!! И своим поступком подписала приговор Тимочко"

"Тина поступила очень не справедливо!!! Катя хорошо пела, а её Тина просто слила!!! Получается не "Голос страны", где выбирает зритель, а Голос и выбор Кароль?"

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