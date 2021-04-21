Популярный проект "Холостяк" продолжает держать зрителей в напряжении, последний эпизод реалити заставил поклонников переживать за фаворитку Заливако, Юлию "Зайку" Бельченко

Как передает Politeka.net, на фан-странице в Инстаграм проекта "Холостяк" разместили видео на котором Юлия целует Михаила Заливако, но он спрашивает, неужели это все, чего она хотела, (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).

На видео Юлия в светло-голубом пиджаке, с пояском, без белья, девушка поправляет одежду, и подсаживается ближе к Михаилу:

"Знаешь, мне очень не понравилось, как мы с тобой попрощались", - говорит "Зайка" и целует Михаила. "Я только ради этого всю движуху затеяла!", - признается девушка. Но Михаил смотрит на нее и спрашивает: "И это все?", "Да!", - отвечает девушка чуть не плача.

В комментарии своих действий Михаил говорит, что его позвали для разговора и он был готов поговорить. Он ожидал, что Юлия задаст ему вопросы, которые ее интересуют.

"То есть для тебя отношения строятся на поцелуях?", - спрашивает Заливако. "Нет, не только...", - отвечает смущенная девушка.

В комментариях к видео девушку очень жалеют. Зрители считают, что Михаил сильно унизил девушку. Другие считают, что его действия логичны, ведь она позвала поговорить, а оказалось просто поцеловаться.

"Мені здається що по відношенню до неї у нього багато вимог, він на неї тисне і від його питань вона ще більше розгублюється...мені її шкода", "Просто він уже зробив напевно свій вибір і Юля йому більше не цікава", "Ей нужно научиться говорить с ним, и выражать свои мысли словами,а потом и поцелуями", "Він в багатьох ситуаціях веде себе не зрозуміло....мені теж жалко було її", "Згідна, її шкода, вона ледь не заплакала", "Мені теж її стало жалко в той момент😔", "Думаю, Юле ещё не одни отношения придётся пройти, набить шишек, осознать свою ценность, а только тогда она встретит своего мужчину. С Мишей она точно не будет 🤷‍♀️", - написали поклонники.

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