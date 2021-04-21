Известный телеведущий, эпатажный Владимир Остапчук признался, что пережил операцию, которую делали его теще, маме жены Кристины Горняк

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Владимир Остапчук разместил сторис с видео, на котором показал больницу, где лежит мама Кристины. Также Владимир рассказал, что операция прошла успешно, и поблагодарил врачей, саму клинику и тех, кто поделился с ним контактами.

Напомним, не так давно Остапчук рассказал, что его теща, которая его называет сыном, упала и раздробила коленную чашечку. Они долго искали больницу с лучшими врачами и наконец нашли.

Операция была хоть и сложная, шла 2 часа, однако мама Кристины уже отошла от нее, а врачи подтвердили успешного хирургического вмешательства.

"Ура, уже все позади. Операция длилась чуть больше 2 часов", - написал Владимир, после того, как они с Кристиной покинули помещение больницы.

"Да, сегодня конечно нервный у нас с тобой день. Кристининой маме делали операцию в Институте спортивной травматологии, очень крутые врачи, мы долго искали, хотели найти лучшего. С мамой все хорошо, она уже спит, отдыхает. С тещей.... Хотя странно, у мены с ней такие отношения, как не теща с зятем..."

Об этом рассказал Владимир Остапчук. После чего Кристина, которая находилась рядом с Владимиром сказала, что у Владимира "коварный план", чтобы мама Критисны называла его не зятем, а сыном.

"Х-х-х, теперь я любимый сынок!", - законыил на позитивной ноте телеведущий.

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