Популярный проект "Холостяк" вызвал неоднозначную реакцию в сети - новый эфир с главным героем Михаилом Заливако готовит много сюрпризов

В этом сезоне многие пользователи сети Инстаграм подмечают, что Михаил ведет себя неоднозначно с девушками и так много поцелуев на проекте еще никогда не было. Примечательно, что сами девушки не выражают очевидного недовольства – участницы просто борются за внимание «Холостяка».

В новом анонсе стало известно, что фанатов ждет еще один выпуск, наполненный скандальными событиями, необычными свиданиями и еще одним вечером поцелуев с одной из самых скандальных девушек проекта.

По мнению фанатов, девушку ждет судьба предыдущей победительницы – Даши Ульяновой, которая хоть и выиграла, но рассталась с Максом Михайлюком, который имел более тесные отношения с одной из участниц на шоу, чем было разрешено.

«Новий анонс 🌹; Это буде то самое, как с Дашкой Ульяновой из 10 сезона; Начинается😔; Блин капец😮; Что за фигня. Она моя фаворитка; Самая красивая; Ну, вон то да. С ней только в душе поцеловаться с последующим продолжением, а потом домой на такси отправить, пока она свой рот открыть не успела. Разочарование сезона для меня эта Юля; А у Миши что, до холостяка не было отношений ?; Нет, нельзя ее провожать; Тааак... наверное продюсер шоу просто издевается над зрителями и конкретно над «болельщиками» за Зайку🤍 .... что там уже не так с ней???».

Также на фан-странице в Инстаграм проекта "Холостяк" разместили видео на котором Юлия целует Михаила Заливако, но он спрашивает, неужели это все, чего она хотела.

На видео Юлия в светло-голубом пиджаке, с пояском, без белья, девушка поправляет одежду, и подсаживается ближе к Михаилу:

"Знаешь, мне очень не понравилось, как мы с тобой попрощались", - говорит "Зайка" и целует Михаила. "Я только ради этого всю движуху затеяла!", - признается девушка. Но Михаил смотрит на нее и спрашивает: "И это все?", "Да!", - отвечает девушка чуть не плача.

Напомним, что отвергнутая "Холостяком" Заливако участница-красотка поведала, что на самом деле произошло: "Я открыла свое сердце и...".

Как сообщала Politeka, Юлия "Зайка" возмутилась правилами "Холостяка" и снова разрыдалась: "Я сюда не в шашки пришла играть!".

Также Politeka писала, что участница "Холостяка" с Заливако, показав своих конкуренток без макияжа, поведала о ссорах: "Начинаются страсти...".