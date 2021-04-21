Известная телеведущая, тренер нового сезона "Лиги смеха" Маша Ефросинина показала украинцам свою подтянутую фигуру, привстав на корточки и втянув живот

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Маша любит размещать свои фотографии, хвастаясь своим ухоженным лицом, стройной фигурой и нарядами.

Этот раз не стал исключением. Маша сделала фото в короткой мини-юбке и топике с рукавом на три четверти. Позировала девушка прямо на кухне с утварью в руках. Так одна рука Миши была занята сковородой, а другая - ковшиком.

Видно, что девушка приподнялась на корточки и втянула животик, что заметили прозорливые фанаты, написав, что также на фотографиях втягивают живот.

Стоит сказать, что Маша Ефросинина достаточно стройна и чудесно выглядит без подобных манипуляций, видимо звезде захотелось выглядеть еще более стройной и подтянутой.

Поклонники оценили не только фигуру, но и кухню звезды. Также оставили много комментариев по поводу одежды Маши Ефросининой. Как оказаось девушка рекламирует свой собственный бренд, свою разработку одежды.

"Какая красотуля❤❤❤я тоже так живот втягиваю на вдохе😂😂😂без обид😚", "Ух, какое фото!", "Маша прям настроение подняли, хоть оно уже в минусе🙈", "Худышка 😍", "Маша вьі просто супер🔥", "Супер- женщина ❤️🔥🔥", "Какая красотка", "Очень красивая девушка!!!", "ты прекрасная хозяйка и очень красива", - написали поклонники.

Напомним, что Ефросинина в свободном костюме изумила внешним видом на прогулке по Киеву: "Богиня красоты и стиля".

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