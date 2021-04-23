Популярная украинская певица Оля Полякова показала, как увеличила губы своим дочерям

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Ольга Полякова, которая обладает удивительным чувством юмора, активный пользователь Instagram. В соцсети суперблондинка часто радует и веселит публику своими выходками, публикуя удивительные фото и видео. Так, недавно звезда экспериментировала со своей внешностью с помощью забавных фильтров соцсети, а в этот раз "преобразила" также и своих дочерей – Машу и Алису.

В сторис Оля выложила забавные кадры с дочками, на которых видно, что они пришли в ресторан. И уже там артистка решила поразвлечься с фильтрами, которыми меняла внешность своим девочкам. Так, сначала под увеличение губ попала старшая дочь Маша. Ее лицо с огромными блестящими выглядит не естественно и старо, хотя девочке всего 16 лет. При этом Мария в восторге от такого эффекта и просит мать по-настоящему увеличить ей губы.

Дальше под эксперименты матери попала младшая дочь Алиса, которая и не подозревала, что Оля увеличивает ей губы. Девочка спокойно сидела и ела что-то очень вкусное, когда звездная мама навела на ее камеру с фильтром, еще и улыбалась в объектив. "Боже, а ты как прекрасна! Посмотри сюда! Видите, я ребенка тоже сводила к косметологу", - говорит Оля на видео, показывая Алису.

Напомним, Кароль и Полякова впервые увиделись после скандала с "плакальщицей", произошло неожиданное: "Развернулась и...".

Как сообщала Politeka, 16-летняя дочь Поляковой устроила недетскую фотосессию в бикини, затмив даже маму: "Горячая штучка".

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