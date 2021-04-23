Украинская актриса и жена продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук

Не так давно звезде сделали серьезную операцию, сейчас она находится дома и пытается справиться со стрессом, реабилитироваться и активно ждет улучшений. В частности, по словам Анны, она не готова смотреть на свой шрам, ей бы хотелось, чтобы его просто не было.

На своей странице в Инстаграм Саливанчук также поделилась серией Сторис, на которых показала себя снова в специальной повязке и рассказала о самочувствии:

«Без этого воротника невозможно, сейчас вот начались боли ужасные, мышцы еще не привыкли. Достаточно плохо пока чувствую себя, не успеваю рассказывать то, что хотелось бы. Хотелось бы каких-то подарочков вам, конкурсов. Но пока вот так. Пока плохо, отлежусь, а потом посмотрим», - подметила Анна, лежа в воротнике.

До этого Анна подчеркнула о правдивости пережитого ею недавно:

«Боже, только что прочитала одно сообщение, когда мне сказали, что «ой, а вы все придумали с операцией, потому что как это возможно через день после таких событий и сразу вернуться домой?». Ну, если вы считаете, что на видео была не я и это был монтаж, это конечно забавно. Но странно, я же выложила видео, где видно, как лежу я, под наркозом, никаких фильтров…

Тем более, что вот тут мой шрам на шее. Я не хочу его показывать, чтобы не травмировать моих поклонников, да и самой не расстраиваться. Каждый день я делаю себе перевязки и понимаю, что мне не хочется видеть его, не хочется смотреть. Понимаю, что люблю свою красивую стройную шею, а сейчас она заклеена. Я даже голову не мою, так как нельзя мочить шею», - подметила звезда.

Напомним, фигуристая жена продюсера "Квартал 95", расстегнув пуговицы, поманила внушительным бюстом: "я - как вода...".

Как сообщала Politeka, жена продюсера " Квартал 95 "поразила внешностью перед серьезной операцией: "Шея болит, рука отнимается...".

Также Politeka писала, что жене продюсера "Квартал 95" нужна операция.