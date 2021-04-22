Известная певица Инира Билык рассказала о том, что считает самым большим несчастьем в жизни

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Ирина любит отвечать на вопросы поклонников. Она предложила пообщаться с поклонниками, и те задают ей много интересующих их вопросов.

Билык призналась, что самым большим несчастьем считает потерю родителей. Об этом певица сообщила, отвечая на вопрос поклонников. На вопрос: «Что вы считаете самым большим несчастьем?», Ирина ответила: «Потеря родителей».

К сожалению, о том, что такое хоронить родителей сама певица знает не понаслышке. Известно, что отец Ирины Билык Николай Семенович ушел из жизни в октябре 2019 года. Ирина тогда отметила, что ее папа умер в один и тот же день, что родился.

Маму, Анну Яковлевну, она тоже потеряла вскоре после отца, в мае 2020 года.

После новости, услышанной от певицы, поклонники знаменитости выразили свои самые искренние соболезнования.

"Соболезнования 😢😢😢", "Мои соболезнования!!!🙏", "Больно терять родных и близких людей. Сил вам и терпения эту утрату пережить 🙏🏻😢", "Твоя Прекрасная мама любит тебя и защитит от небес! Она сейчас в прекрасном месте!", - написали поклонники.

Родители Ирины Билык жили недалеко от Киева в частном доме. Певица однажды признавалась, что не всегда находит время, чтобы наведать родителей, а иногда - даже позвонить.

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