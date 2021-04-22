Известная украинская актриса, главная героиня "Холостячки" Ксения Мишина изменилась до неузнаваемости на свежем фото

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса показала, как в сети отретушировали ее повседневное фото. Мишина опубликовала снимок до и после, показав, как ее буквально превратили в куклу Барби. Стоит отметить, что на обработанном снимке едва различались черты актрисы. Вместо этого на фото красовалась куколка. Впрочем, Мишину это не капли не смутило, она даже размечталась о том, чтобы выглядеть так каждый день.

«Такой бы каждое утро просыпаться», - пошутила актриса.

Стоит отметить, что Ксения Мишина довольно комфортно чувствует себя без макияжа. Она не стесняется выкладывать сторис без мейка и, в целом, приветствует натуральность. Сейчас Мишина находится на съемках в Европе. Она рассказывала подписчикам, что впервые снималась без дополнительного света. По словам актрисы, когда кино снимают с естественным светом, можно не наносить себе тонны грима.

Ранее мы писали, что Мишина поделилась эксклюзивным кадром со съемок в Европе. На фото актриса позировала в купальнике. Она отметила, что гордится своей фигурой.

Напомним, что "холостячка" Мишина после отъезда от Эллерта оказалась в хоромах другого мужчины: "Если Бог даст...".

Как сообщала Politeka, у Ксении Мишиной вдали от Эллерта появился красавчик Тео: "Еще вчера боялся, а сегодня уже дарит цветы".

Также Politeka писала, что Мишина показала, какой была задолго до "Холостячки" и встречи с Эллертом: "Вы бы меня тогда не узнали!".