Актриса Ксенія Мішина, яка стала першою українською "Холостячкою", здивувала рідкісним фото з сімейного архіву
Як передає Рoliteka.net, 31-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показала себе задовго до популярності та зустрічі з переможцем "Холостячки", своїм коханим Олександром Еллертом.
На виставленому фото актрисі відсили років чотири. Маленька Ксюша позувала в блакитному платтячку з білими оборками й великим бантом на голові, тримаючи трубку від іграшкового телефону - "ділова ковбаса".
"А очі-то зовсім не змінилися", - підписано фото та далі йде порівняння з уже дорослою Мішиною.
Раніше актриса ділилася в інтерв'ю журналу "Караван", що не вважала себе красивою в дитинстві та юності.
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"Взагалі в дитинстві я не вважала себе привабливою дівчинкою, — зізнавалася Мішина. - У мене масово не закохувалися, і королевою школи я не значилася. Ви б мене тоді не впізнали! Я була трохи пацанкою, емоційною і з гострим почуттям справедливості. Якщо щось не так, відразу лізла доводити свою правоту або заступалася за невинного. Як дівчинку-принцесу себе ніколи не розглядала".
До цього ми писали, що Мішина зараз знаходиться в Хорватії на зйомках фільму, заснованого на реальних подіях. Актриса активно ділиться з публікою своїми враженнями про роботу, колег і обстановку в чужій країні в цілому.
За її словами, у фільмі, розрахованому на кілька серій, мова піде про торгівлю людьми. Частина зйомок, до речі, пройде і в Києві. Найскладнішим для актриси став мовний бар'єр - не знаючи хорватської, їй доводиться спілкуватися та працювати англійською.
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