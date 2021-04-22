Украинский певец Олег Винник, который тщательно скрывает свою личную жизнь, дал поклонникам повод для сплетен

Как передает Politeka.net, 47-летний артист записал дуэт с 19-летней Элиной Иващенко, которая прославилась в Украине благодаря победе в вокальном талант-шоу «Голос. Дети» и «Х-факторе». Невероятно талантливая девушка привлекла внимание Олега Винника, который решил записать с ней песню. В сети мгновенно поползли слухи о том, что это новая фаворитка артиста. Впрочем, звезд эта критика абсолютно не волнует.

У себя в Инстаграм Винник опубликовал эксклюзивные кадры из клипа, премьера которого запланирована на 23 апреля. На фото Винник был очень нарядно одет. Привычные джинсы он сменил на элегантный костюм. Элина же позировала в белой рубашке с бабочкой. Девушка надела парик, который превратил ее в роковую красотку.

«Так хорошо было под небом вдвоем и тебе и мне, а теперь дышит едва та любовь (с)», - подписал Винник фото словами из песни.

В комментариях яркой парочке оставили массу комплиментов.

"Бомбезные фото", «Считаем часы до премьеры», «Красавчик, умный жених», «Это кто такая», «Боже, как красиво», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Олег Винник объявил единственного, кто может принести ему победу на "Голосі країни": "Впереди - суперфинал".

Как сообщала Politeka, редкие фото юного Винника оказались в Сети, каким покоритель "волчиц" был до славы: "Боже, да ты что...".

Также Politeka писала, что Олег Винник пустился в пляс у микрофона: уникальные кадры с репетиции "Голоса країни".