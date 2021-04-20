Український виконавець і тренер шоу "Голос країни" Олег Винник розповів, хто буде боротися з ним за перемогу в шоу

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував фото з останнього ефіру, оголосивши найсильнішого вокаліста в своїй команді. Як відомо, після півфіналу в команді кожного тренера залишилося по одній людині.

«У неділю був дуже насичений музичний вечір. Спасибі всім, хто створював красу. Вдячний глядачам, які підтримали моїх @galynakuryshko та @sergei_neichev. Вони вже обидва переможці! Попереду-суперфінал, в якому # КОМАНДУOV буде представляти Сергій Нейчев», - підписав фото артист.

Таким чином, саме з Нейчевим Олег Винник намагатиметься вирвати перемогу у фіналі вокального шоу. У коментарях Винник отримав масу слів підтримки від своїх шанувальників.

"Олег Анатолійович, перемоги Вам і Сергію! Він-гідний перемоги! Удачі Вам, і вже з нетерпінням чекаємо неділю", "Надзвичайний вечір з красивими виступами і неймовірним виконанням пісні "Голубка" поза конкуренцією, тріо фантастичне. Браво!", "Таааак, це було бомбастично. Дуже чуттєвий і ніжний виступ. Просто кращі! Успіхів, зустрінемося у фіналі", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Олег Винник поцілував свою підопічну на "Голосі країни", несподіване відео:"у нас є любов".

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