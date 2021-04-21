Артист ніби не зміг встояти

Український виконавець і тренер шоу "Голос країни" Олег Винник дав волю емоціям під час запису пісні

У черговому сезоні шоу "Голос країни" Олег Винник виступає тренером, передає Politeka.net. Вже відбувся півфінал, а це означає, що в команді кожного тренера залишилося по одній людині. Зараз всі активно готуються до вирішального виступу.

Винник поділився закадровою зйомкою проекту, де він репетирує разом з музикантами. Видно, що співак повністю залучений в процес і дає волю емоціям, рухаючись під музику.

Спочатку співак рухав головою і руками, а потім підійшов до мікрофону і пішов у "танок".

Поруч зі своїм тренером стояв учасник проекту Сергій Нейчев, який сміявся.

Видно, що репетиція проходить не тільки з користю, а й весело.

Нагадаємо, що 18 квітня відбувся півфінал шоу, в результаті команду Винника тепер представляє один учасник - Сергій Нейчев.

"Вдячний глядачам, які підтримали моїх @galynakuryshko та @sergei_neichev. Вони вже обидва переможці! Попереду - суперфінал", - написав Олег в одному зі своїх постів.

В результаті тренер і його підопічний отримали багато побажань перемоги.

Зазначимо, зараз йде 11-тий сезон шоу "Голос країни". Тренерами проекту стали співаки Діма Монатік, Олег Винник, Надя Дорофєєва і Тіна Кароль.

Ідея шоу полягає в тому, щоб про талант молодих невідомих виконавців дізналися мільйони.

Нагадаємо, що таємна дружина Винника підкреслила кругленький животик вузьким вбранням, що світиться від щастя: "найкраща!".