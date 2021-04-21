Артист будто не смог устоять

Украинский исполнитель и тренер шоу «Голос країни» Олег Винник дал волю эмоциям во время записи песни

В очередном сезоне шоу «Голос країни» Олег Винник выступает тренером, передает Politeka.net. Уже состоялся полуфинал, а это значит, что в команде каждого тренера осталось по одному человеку. Сейчас все активно готовятся к решающему выступлению.

Винник поделился закадровой съемкой проекта, где он репетирует вместе с музыкантами. Видно, что певец полностью вовлечен в процесс и дает волю эмоциям, двигаясь под музыку.

Сначала певец двигал головой и руками, а потом подошел к микрофону и пошел в "пляс".

Рядом со своим тренером стоял участник проекта Сергей Нейчев, который смеялся.

Видно, что репетиция проходит не только с пользой, но и весело.

Напомним, что 18 апреля состоялся полуфинал шоу, в результате команду Винника теперь представляет один участник - Сергей Нейчев.

"Благодарен зрителям, которые поддержали моих @galynakuryshko и @sergei_neichev. Они уже оба победители! Впереди - суперфинал", - написал Олег в одном из своих постов.

В результате тренер и его подопечный получили много пожеланий победы.

Отметим, сейчас идет 11-тый сезон шоу "Голос країни". Тренерами проекта стали певцы Дима Монатик, Олег Винник, Надя Дорофеева и Тина Кароль.

Идея шоу состоит в том, чтобы о таланте молодых неизвестных исполнителей узнали миллионы.

Напомним, что тайная жена Винника подчеркнула кругленький животик узким нарядом, светится от счастья: "Самая лучшая!".