Серцеїд Олег Винник навіть в дитинстві був тим ще красенем з блакитними очима

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Олег Винник, який став зірковим детективом у шоу "Маска", вже давно підкорив серця мільйонів жінок. Фанаток співака називають вовчицями, а їх кількість постійно зростає, чому Олег безсумнівно радий. У соцмережі Instagram є безліч фан-сторінок, присвячених артисту, і нещодавно на одній з них опублікували незвичайний фотоколаж з архівними знімками артиста, на яких його можна побачити в дитинстві і юності.

Так, на одному з кадрів Олег ще зовсім дитина, це чорно-білий знімок з раннього дитинства виконавця. На ньому він виглядає сумним, але очі сяють, як і завжди. На ще одному знімку Винник вже молодий чоловік - блакитноокий блондин з сережкою у вусі і проникливим поглядом. А на третьому фото з колажу співак вже виглядає на свій нинішній вік, йому до речі 47 років вже. Але, здається, цей його погляд не змінюється протягом усього життя.

У підписі до публікації йдеться: "Час летить занадто швидко". Звичайно ж шанувальники почали обговорювати такий незвичайний фотоколаж з улюбленим артистом, засинаючи його компліментами в коментарях. "Супер-пупер шик", "Боже, та ти що, Краса", "Чарівна принадність", "Це Олежка в дитинстві?", "Як швидко роки пройшли. Молодість йде, але спогади залишаються назавжди", "Залишайся молодим, Олежка, радуй нас нескінченно", "Який погляд", - пишуть в коментарях до фото Винника.

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