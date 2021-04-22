Сердцеед Олег Винник даже в детстве был тем еще красавчиком с голубыми глазами

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Олег Винник, который стал звездным детективом в шоу "Маска", уже давно покорил сердца миллионов женщин. Фанаток певца называют волчицами, а их количество постоянно растет, чему Олег несомненно рад. В соцсети Instagram есть множество фан-страниц, посвященных артисту, и недавно на одной из них опубликовали необычный фотоколлаж с архивными снимками артиста, на которых его можно увидеть в детстве и юности.

Так, на одном из кадров Олег еще совсем ребенок, это черно-белый снимок из раннего детства исполнителя. На нем он выглядит грустным, но глаза сияют, как и всегда. На еще одном снимке Винник уже молодой мужчина – голубоглазый блондин с серьгой в ухе и проникновенным взглядом. А на третьем фото из коллажа певец уже выглядит на свой нынешний возраст, ему кстати 47 лет уже. Но, кажется, этот его взгляд не меняется на протяжении всей жизни.

В подписи к публикации говорится: "Время летит слишком быстро". Конечно же поклонники принялись обсуждать такой необычный фотоколлаж с любимым артистом, засыпая его комплиментами в комментариях. "Супер-пупер шик", "Боже, да ты что, красота", "Прелестная прелесть", "Это Олежка в детстве?", "Как быстро года прошли. Молодость уходит, но воспоминания остаются навсегда", "Оставайся молодым, Олежка, радуй нас бесконечно", "Какой взгляд", - пишут в комментариях к фото Винника.

Напомним, Олег Винник не устоял перед Лаурой-искусительницей, наплевав на приличия: "Как-то так случилось...".

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