Известная певица Ани Лорак раскрыла подробности семейной трагедии

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Ани Лорак, которая активно строит карьеру в российском шоу-бизнесе недавно побывала на телешоу "Судьба человека". В эфире звезда разрыдалась, вспоминая о семейной трагедии – гибели брата Сергея, который пошел добровольцем в Афганистан и вернулся оттуда в закрытом гробу.

Лорак вспомнила, что ей было 9 лет, когда Сергей сообщил родным, что собирается идти в Афганистан добровольцем. В тот момент все подумали, что он пошутил. Певица рассказала, что даже не прошла его провожать, чтобы не пропускать школу, о чем сейчас очень жалеет. "Если бы сейчас все перемотать, я бы хотела это мгновение пережить", - поделилась Каролина.

Артистка также рассказала о похоронах брата, который вернулся с войны в закрытом гробу. По словам Лорак, она, будучи ребенком, буквально кинулась в могилу, откуда ее вытаскивали. "Я бросилась к нему, в могилу. Помню, что меня достали, сделали укол и я поехала в какой-то машине… Думаю, что до сих пор он со мной. Ночью, когда я уснула, то увидела сон. Брат сказал, что он не умер, что он всегда будет со мной", - рассказала артистка, не сдержав слезы.

По ее словам, в самые сложные моменты жизни она чувствует его рядом, он придает ей сил. Также Ани поделилась, что после смерти брата решила, что проживет две жизни – свою и за него, и обязательно станет счастливой.

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