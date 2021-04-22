В Украине усиливают контроль за получателями социальной помощи от государства

Как передает Politeka.net, на днях правительство ужесточило требования к получателям субсидий на оплату коммунальных услуг. В Минфине заявили, что новшества позволят более рационально использовать деньги из госбюджета. Отмечается, что по новым правилам в полученные доходы будут считать доход от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и другие средства. Кроме этого, были усилены требования к дорогим покупкам, поездкам за границу и наличию банковских депозитов.

Как рассказал «Фактам» кандидат экономических наук Александр Хмелевской, Минфин еще с 2018 года имеет доступ к банковским счетам получателей соцвыплат. С 2020 года ведомство ведет электронные базы данных, где собрана информация из различных органов, включая банки, реестры прав на недвижимость и т. д. Органы соцзащиты имеют доступ к этим базам.

Таким образом многие аспекты жизни украинцев будут под контролем. Информация о депозитах, недвижимости, транспортных средствах и поездках за границу в том числе.

Хмелевской считает, что новые правила приведут к сокращению субсидиантов на 10−15%. Эксперт подчеркивает, что власть намеренно принимает меры для сокращения количества получателей субсидий.

Напомним, что цены на газ резко пойдут вверх, эксперт озвучил печальные цифры: "Нас будут тупо доить".

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили, кого оставят без помощи по новым правилам с 1 мая.

Также Politeka писала, что украинцев будут лишать субсидий, в Минсоце раскрыли детали: «Кто ездил за границу и…».