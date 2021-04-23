Жена известного украинского хореографа Влада Ямы, судьи "Танців з зірками", показала несколько весенних образов, которые подойдут для разных событий

Как пишет Politeka.net, Лилия уже много лет вместе с Владом, хотя официально оформила отношения пара в 2015 году. Сейчас они воспитывают маленького сына Леона. Красотка за семейными делами не забывает и развивать свой блог в Инстаграм, где часто публикует семейные кадры, тренировки, а также интересные образы.

Так, в этот раз она показала, как можно одеваться этой весной, когда немного потеплеет. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Лилия Яма предлагает для вечерних и торжественных выходов в свет эффектное платье и корсет.

Прогулочно-деловой образ: пиджак и брюки, а также туфли-лодочки.

Яркий образ для нескучного вечера: пиджак и брюки.

На свидание Лилия Яма предлагает соблазнительный образ: платье-пиджак и босоножки.

Романтичный образ: костюм (топ и юбка в пол) и босоножки.

Судя, по комментариям, фолловерам Лилии подборка пришлась по душе. Отреагировал и Влад Яма, правда, не на наряды.

"Мне модель нравится", - написал он.

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