Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный как "танцующий миллионер" показал свою дочку после операции по исправлению редкой патологии

Как передает Politeka.net, знаменитый итальянец показал девочку и рассказал о ее самочувствии на своей странице в Инстаграм.

«Нашему ангелу становится лучше, и когда я пою ей свою версию песни «Красавица и чудовище», которая заканчивается «Blu e il suo papa», она засыпает у меня на руках, и ничто в жизни не может больше удовлетворить мое сердце. Спасибо всем за любовь, которую вы нам показали», - написал он.

Джанлука Вакки опубликовал видео, на котором держит на руках спящую малышку.

"Принцесса" - восхищаются пользователи Сети.

Напомним, что у 53-летнего миллионера в прошлом году родилась дочь с врожденной патологией - расщелиной на небе, которую называют "волчьей пастью". Несмотря на то, что в детском возрасте дефект не заметен, однако во взрослой жизни может принести немало неприятностей дочери.

12 апреля 2021 года девочке сделали операцию.

Отметим, свое прозвище Джанлукка Вакки получил летом 2016 года. Тогда он выложил в инстаграм видео, где танцует на собственной яхте вместе с длинноногой красоткой. После этого его популярность резко возросла.

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