Популярный американский рэпер и музыкант Грегори Джейкобс, известный как Shock G, скончался в возрасте 57 лет

Его нашли мертвым в номере отеля в городе Тампа, штат Флорида, в четверг, 22 апреля. Об этом пишет издание TMZ со ссылкой на его отца Эдварда Рэйкера.

Причина смерти не уточняется. Следов травм на теле певца не обнаружено. Пролить свет на таинственную гибель артиста должно вскрытие.

Наибольшую популярность артисту, также известному как Humpty Hump, принесло участие в новаторской хип-хоп группе Digital Underground, где он был солистом.

В составе Digital Underground, просуществовавшего до 2008 года, в разное время выступали около 40 различных рэперов, в том числе Тупак Шакур, карьера которого была запущена благодаря участию в коллективе. Первой выпущенным треком, на котором Тупак читает рэп, стала композиция Same Song от Digital Underground.

#AlBeez 🐝 around 🌍 There’s Nothing pleasurable abt putting these #RIP clips 2gether 4 my Bredren, #GonetoSoon! My chest cavity has been punched up as of late w/ my musical brothers going back to back. My Sincere #Condolences 💐 to the #Jacobs fam & #ShockG Fans #DoWhatchaLike! pic.twitter.com/qaWL8GI2ne — Al B. Sure! (@OfficialAlBSure) April 23, 2021

Кроме того, Shock G успел поработать с хип-хоп исполнителем Тупаком, записав с ним общую песню " I Get Around" в 1993 году, и спродюсировав его дебютный альбом 2Pacalypse Now.

Также Humpty Hump был автором множества треков, которые находили положительный отклик среди его коллег и слушателей.

Damn this been a bad year for losing Hip-Hop OG's #ShockG 🤲🏿🕊 pic.twitter.com/zAUjMzm9Nk — The Misfit Society (@DaMisfitSociety) April 23, 2021

"34 года назад у нас возникла безумная идея, что мы можем создать хип-хоп группу и покорить мир. Вскоре наши мечты превратились в реальность. А теперь его нет… Покойся с миром, мой друг и коллега Грег Джейкобс!" – написал соучредитель Digital Underground Чопмастер Джей на своей странице в социальных сетях.

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