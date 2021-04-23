Самое романтичное реалити шоу на украинском телевидении "Холостяк" близится к финалу, Михаил Заливако, главный герой проекта, продолжает нагнетать интригу, новый кадр "Холостяка" раззадорил умы поклонниц

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Михаил разместил свое фото в окружении статуэток рыб, подписав кадр цитатой из старого мультфильма:

"Если хочешь быть счастливым, Оставайся мальчик с нами - Будешь нашим королём😆🐟".

В комментариях к посту поклонники снова подняли тему, кого же выберет Михаил. Многие уверенны, что это Розали Номбре. Девушка очаровала не только Михаила, но и поклонников, которые уже видят ее в паре с "Холостяком".

На своей страничке Розали показала кадры 7 выпуска "Холостяка", когда они провели с Михаилом 12-часовое свидание в Египте на курорте Шарм-ель-Шейх. Розали написала, что "чувствовала счастье в моменте, и чувствует счастье сейчас", что заставило поклонников думать, что Розали станет победительницей проекта.

Фанаты пишут: "Пока не вышел финальный выпуск «Холостяка» все девочки кипяточат от Михаила😅😅", "Когда ж ты разгонишь этот аквариум и выберешь одну. 🙌", "Уже выбрал)", "Уже разогнал и выбрал Розали❤️", "Надеемся что вместе🙏🏻", - написали поклонницы.

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