Известная телеведущая "Світського життя" Катя Осадчая показала очаровательные пейзажи и рассказала о том, куда отправилась без Горбунова

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Катя Осадчая показала как проводит время на курорте в Турции. Девушка разместила несколько фото и видео своей поездки солнечную Анталию.

Невероятно красивые морские и горные пейзажи предстали перед поклонниками Кати, которые с восторгом следят за ее творческой и личной жизнью. Катя показала как гуляет по безлюдному берегу, и даже нашла камень в форме разбитого сердца "Скучаю по тебе", - написала телеведущая и отметила своего мужа Юрия Горбунова.

В предыдущих постах Катя Осадчая рассказала, что отправилась к морю по работе. Однако это не мешает ей перед съемками наслаждаться красотами природы.

Поклонники подозревают, что телеведущая находится в интересном положении. К такому выводу они пришли из-за фасона одежды, которую предпочитает девушка носить – свободного кроя, с рюшиками, скрывающими талию ведущей.

В одном из последних постов Катя надела свободную рубашку, которая скрыла линии фигуры, что снова дало повод подозревать Катю в беременности.

В посте Катя разместила камень, который нашла, написав: "Юрий Горбунов, везу тебе этот камешек с моря". На что Юрий ответил "Спасибо, любимая".

Напомним, что Горбунов озадачил украинцев фото со съемочной площадки "Голос країни": "Осадчая беременна?"

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