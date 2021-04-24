Популярная пара, которая нашла друг друга на реалити шоу «Холостяк», Никита Добрынин и его беременная жена Даша Квиткова порадовали совместными кадрами на улице

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Никита Добрынин разместил несколько видео в сторис, где показал как его беременная жена проводит фотосессию, облокотившись на плечо молодого красавчика.

Никита рассказывает, что он искал свою жену, и тут увидел, как она делает фото в паре с другим мужчиной. "Значит, иду я по улице, ищу свою жену, куда-то пропала...", - Никита наводит камеру на Дашу с парнем и продолжает: "И тут у меня возникли вопросики. Родная, а что происходит?"

При виде мужа Даша Квиткова рассмеялась и отошла от парня. Фотографы стали шутить, что это снимается "муж на час". Из видео стало понятно, что Добрынин не ожидал увидеть съемки прямо на улице. А молодой человек, который снимался в видео, заявил, что Никита - это лучший муж, и они хотели сделать фото там, где никто не делает.

"А Киев не такой уж и большой". - подписано видео.

История явно снята в шутку, однако, как говорят, в каждой шутке есть доля правды, видимо Никита не так уж лояльно относится к тому, чтобы его жена позировала с другими мужчинами.

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