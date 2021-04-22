Супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова резко ответила хейтерам и критикам, которые были удивлены ее пышной фигуре

После того, как Квиткова рассказала о своем положении, тема ее ухода за собой, резкого набора веса и самочувствия всегда интересует пользователей сети Инстаграм, которые следят за жизнью блогерши.

Девушка резко отвечает, что она набрала уже довольно много лишних кг – за 28 недель беременности девушка с 54 кг стала весить более 70.

Но также Даша подчеркивает, что все нормально и она консультируется с врачом, который за ней смотрит и помогает во всем. Девушка также опубликовала резкое заявление:

«По мнению некоторого процента моей аудитории: у меня в животе не ребенок, а еда, которую я употребляю… Ну обожаю вас, мои всевидящие, всезнающие, Шерлоки. Свечей бы еще подогнать, чтобы точную информацию узнавать», - иронично подписала Даша свое фото в белье перед зеркалом.

Отметим, комментарий девушки относится к посту, в котором она поделилась свежими кадрами, как выглядит ее беременный животик на седьмом месяце ожидания ребенка. На снимках девушка запечатлена в воде, искупаться она вышла в черных плавках и коротком белом топике.

Пользователи тут же принялись обсуждать беременную девушку, некоторые прямо начали ругаться из-за ее большого живота. "У вас двойня?", "У вас там точно богатырь. У меня такой большой животик был на 40 неделе почти", "Ого! Какой большой животик", "Красивая. Конечно, очень большой животик для 28 недель", - пишут в комментариях к фото.

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