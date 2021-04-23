Известный финалист реалити-шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко и отвергнутая участница шоу "Холостяк" и Александра Миколюк станцевали для фанатов реалити

Как передает Politeka.net, в фан-аккаунте соцсети Инстаграм появилось видео, на котором Александра и Алексей танцуют. Для своего зажигательного танца парочка вібрала трек Моргенштерна.

Гибкая Александра на фоне "спящего" Алексея в красном платье произвела фурор среди поклонников, которые оценили ее пластичность и красоту. Александра изгибалась словно змея, а Алексей просто двигался под музыку.

Недавно Алексей Тригубенко рассказал, какую девушку мечтает встретить. Алексей ищет простых отношений, без драм и недомолвок. Ожидает, что его половинка будет разделять его ценности и цели. Герой реалити-шоу хочет отношений, которые бы продлились всю жизнь.

Забавный ролик сразу прокомментировали поклонники. Они описали свои эмоции.

"Ого.🙄 Новая пара?🔥🔥🔥", "Они вместе??? Вроде ж холостяк был недавно", "Такі смішні і одночасно милі 😍", "Алексей - вообще никакой, как будто спит 😆", "Лёша этот совсем ну такое 😮", "Ещё один вариант "кислого борща"😂😂😂", "Какой то он тухлий не динамичний😀", "Що за маячня? :-)", "Терпеть его не могу, ота его бородка аж бесит", "Непостоянный парень какой-то. То с Лизой, то с Сашей... То пост, почему до сих пор один", - написали поклонники.

Напомним, что финалист "Холостячки" Тригубенко рассказал, какую девушку ищет после отказа Мишиной: "Признаюсь, очень страшно"

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