Известная певица Ани Лорак раскрыла подробности отношений с женатым футболистом

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Ани Лорак, которая активно строит карьеру в российском шоу-бизнесе недавно побывала на телешоу "Судьба человека". В эфире звезда раскрыла много личных подробностей, в том числе поделилась некоторыми деталями отношений с известным украинским футболистом Сергеем Ребровым в начале своей карьеры. По словам артистки, все начиналось очень мило, но вскоре он предложил ей роль любовницы. Ведущий уточнил, что на тот момент футболист был женат.

Певица рассказала, что они с Ребровым познакомились за границей, когда она была еще в отношениях со своим продюсером Юрием Фалесой. У юной девушки сразу возникла симпатия с футболистом, он долго ее добивался, а когда в конце концов получил расположение артистки, то не знал, что с этим делать. "Он стал искать номера моих телефонов. Когда мужчина одержим и хочет, то добивается своего. Но когда он добился, то вдруг понял, что не готов. Сергей предложил мне роль любовницы, к которой я не была готова. Поэтому чувства не получили развития, хотя я влюбилась", - поделилась Лорак.

Она заявила, что это не ее путь, и она для себя решила, что так не будет. После этого оборвала все связи с молодым футболистом, хотя и призналась, что была влюблена в него. Для певицы это была первая юношеская любовь. "Конечно, мне было сложно", - отметила Ани Лорак. К слову, именно связь с Ребровым стала последней каплей перед окончательным разрывом с продюсером Юрием Фалесой.

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