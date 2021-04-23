Известная украинская актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя, заговорив о выходных

Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко уже давно успела построить карьеру успешной актрисы, снявшись в десятках картин. Звезда в ранние годы покинула Украину, уехал сразу в Москву, а потом перебралась в Европу, где изначально себя пробовала в качестве модели. Сейчас красотка активно ведет социальные сети, где каждый день публикует новые фото.

В этот раз Ольга появилась в черном-мини платье с декольте. Красотка стояла у занавесок, выставив одну ножку.

"Счастливой пятницы всем. Надеюсь, у вас запланированы прекрасные выходные!", - написала Куриленко под фотографией.

Фанаты сразу засыпали красотку комплиментами:

"Помимо того, что потрясающая, так еще и красивая женщина", "Намного больше, чем идеально", "Это стало намного красивее", "Совершенно потрясающе", "Милый Скорпион", "Поздравляю с пятницей", "что еще! Очень-очень-очень красиво ... потрясающе!", "Хорошо выглядишь, да?", "Я выйду за тебя замуж, ни о чем другом не думая", "Одна из моих любимых девушек Бонда!".

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