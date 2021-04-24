Известная певица Ани Лорак раскрыла подробности развода с Муратом Налчаджиоглу

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Ани Лорак, которая в последние годы активно строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса недавно посетила телешоу "Судьба человека". В эфире звезда раскрыла много личных подробностей, в том числе поделилась, как распался ее брак с турком Муратом Налчаджиоглу. По словам звезды, бывший муж пытался судится за имущество, а также делал попытки вернуть расположение артистки, и сохранить брак.

Как известно, несколько лет назад в сети появилось видео, на котором Мурат развлекался в ресторане с какой-то девушкой. После этого в СМИ начали массово появляться разоблачающие измены турка новости. Певица все это видела и тяжело переживала. Она поговорила с мужем об этом, а он начал возражать, мол на видео не он, а потом и вовсе заявил, мол, думал, что на видео сама Лорак, а не какая-то другая девушка.

"Это был сложный период в моей жизни, крушение моей мечты, драма. Он публично появлялся с девушками, вел себя неподобающе в стране, в городе, где все меня уважают. В каком свете он выставлял меня?", - рассказала Ани. По ее словам, Мурат все отрицал, даже просил дать ему еще один шанс, но не получил его. Артистка заявила, что если уже что-то решила, то назад дороги нет. Через год после развода мужчина подал в суд на разделение имущества, однако певица предложила ему мировой договор, хотя если бы согласилась, то ее бывший не получил бы ничего.

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