Популярная певица Ани Лорак опубликовала в соцсети жаркое мальдивское фото

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская артистка Ани Лорак, которая много лет живет и строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, часто радует своих фанатов яркими публикациями в микроблоге в Instagram. Так, недавно звезда выложила в сторис кадры на борту самолета, а теперь показала соблазнительный снимок с роскошного мальдивского пляжа.

На новом фото Ани позирует на белом песке, сама же в нем испачкалась. Перед камерой звезда появилась в новом купальнике – темном, слитном и весьма соблазнительном. Этот наряд красиво подчеркнул изящные формы и упругий бюст красотки. Волосы певицы распущены и небрежно уложены, а на ее лице легкий макияж, она томно смотрит в объектив.

В подписи к публикации Лорак загадочно написала: "На край света с тобой". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях. Одним из первых снимок Ани прокомментировал ее хороший друг Сергей Лазарев. Он написал: "У меня в аккаунте «ответочка» тебе". Таким образом артист намекнул на свою фотографию в соцсети, где он позирует топлес на отдыхе в Мексике. "Вы такая красивая! А посмотрев ваше интервью, я в сотый раз убедилась в том, что вы до безумия сильная", "Каролина, какая вы шикарная!", "Каролина, клип ожидать этой весной?", "Шикарная Дива", "Нереально красивая", "Безумно красивая", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, Ани Лорак ошеломила горькими подробностями о жизни с экс-возлюбленным: "Из-за большого гонорара заставил меня...".

Как сообщала Politeka, Экс-возлюбленный Лорак рассказал неожиданную правду о ее спонсорах: "Это удавалось только Пугачевой".

Также Politeka писала, Лорак покорила своего первого мужчину в 13 лет, экс-возлюбленный разоткровенничался: "Меня это просто порвало".