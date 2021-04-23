Главный герой нового сезона шоу «Холостяк» Михаил Заливако поделился сочным фото и заинтриговал поклонников в преддверии выхода нового эпизода

Как пишет Politeka.net, бизнесмен, за сердце которого сражаются девушки в 11-м сезоне «Холостяка», поделился новым постом в своем Инстаграм. В нем он решил подогреть интерес к новому выпуску шоу, пообещав, что зрителей в нем ждет нечто «переломное».

«8я переломная серия. Всем приятного просмотра», - написал Заливако, сопроводив публикацию смеющимся и подмигивающим смайликами.

Этот пост «холостяк» решил проиллюстрировать ярким фото. На нем он позирует на фоне ярко-голубого моря, неба и пальм. Судя по всему, снимок был сделан в Египте.

Заливако одет строго, но со вкусом: в белую рубашку, черные брюки и белые кеды. Дополняют его образ стильные очки. «Холостяк» счастливо улыбается на фото.

Поклонники тут же принялись обсуждать, что же произойдет в новом эпизоде шоу. Так, некоторых заинтересовало, что ждет одну из участниц – Юлию Зайку.

«Миша, признавайтесь что с Зайкой сделаете?», - поинтересовался комментатор.

«Переломает», - в шутку ответили ему.

«В душе», - написал, в свою очередь Заливако.

Фанаты активно комментируют его пост.

«Походу свидание с Юлей будет еще то, мне уже стыдно за Вас», «кого там в 8 серии переломает? «Не пишу комментарии, но Михаил, с вами так приятно смотреть «Холостяк»!», «Миша Миша, что ты делаешь с женскими сердцами», - пишут люди.

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