Главный герой нового сезона шоу «Холостяк» Михаил Заливако поделился сочным фото и заинтриговал поклонников в преддверии выхода нового эпизода
Как пишет Politeka.net, бизнесмен, за сердце которого сражаются девушки в 11-м сезоне «Холостяка», поделился новым постом в своем Инстаграм. В нем он решил подогреть интерес к новому выпуску шоу, пообещав, что зрителей в нем ждет нечто «переломное».
«8я переломная серия. Всем приятного просмотра», - написал Заливако, сопроводив публикацию смеющимся и подмигивающим смайликами.
Этот пост «холостяк» решил проиллюстрировать ярким фото. На нем он позирует на фоне ярко-голубого моря, неба и пальм. Судя по всему, снимок был сделан в Египте.
Заливако одет строго, но со вкусом: в белую рубашку, черные брюки и белые кеды. Дополняют его образ стильные очки. «Холостяк» счастливо улыбается на фото.
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Поклонники тут же принялись обсуждать, что же произойдет в новом эпизоде шоу. Так, некоторых заинтересовало, что ждет одну из участниц – Юлию Зайку.
«Миша, признавайтесь что с Зайкой сделаете?», - поинтересовался комментатор.
«Переломает», - в шутку ответили ему.
«В душе», - написал, в свою очередь Заливако.
Фанаты активно комментируют его пост.
«Походу свидание с Юлей будет еще то, мне уже стыдно за Вас», «кого там в 8 серии переломает? «Не пишу комментарии, но Михаил, с вами так приятно смотреть «Холостяк»!», «Миша Миша, что ты делаешь с женскими сердцами», - пишут люди.
Напомним, "холостяк" Заливако устроил в душе необычные игры с самой скандальной фавориткой: "Будет, как с Дашкой Ульяновой...".
Как сообщала Politeka, "холостяк" Заливако унизил влюбленную "Зайку" на глазах у всей страны: "Юля ему больше не интересна".
Также Politeka писала, что имя победительницы "Холостяка", добившейся любви Заливако, назвали в Сети: "Разогнал и выбрал...".