Известный музыкант, рэпер, продюсер, муж Насти Каменских Потап показал, как проводит время со своим сыном Андреем
Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Потап разместил несколько видео, на которых проводит время с подросшим сыном. Музыкант показал, что они отправились заказали себе вкусную еду, после чего отправились играть в шахматы.
Потап комментирует: "Встретились тут с пацанчиком одним, йо-йо-йо!". Андрей, повторяя движения Потапа показал указательным пальцем на отца и тоже повторил "Йо".
Следующее видео уже о том, что Потап с сынишкой собирается провести шахматный матч. Андрей взял в руки пешки, а Потап выбрал, какими он будет играть.
Брежнева не сдержала эмоций, загремев с Веркой Сердючкой и ее мамой в полицию: "Сама не верю, что..."
Сумская нарвалась на гнев украинцев, прикрыв свои "сокровища" руками: "Нет ни стыда, ни совести"
"Тайная жена" Олега Винника Таюне в узком наряде приковала взгляды к идеальному декольте: "Золотая женщина"
Потап сорвался к Насте Каменских в Мексику и устроил сцену ревности: "Котик, что ты наезжаешь?"
Винника заподозрили в романе с известной певицей-красоткой: "Явно и открыто проявлял свой интерес"
Стоит сказать, что шахматы у Потапа очень необычные, покрашены в золотой и серебристый цвет. "Белые, я начинаю. Итак, начинается матч между гроссмейстерами Потапенко А, и Потапенко А, поехали".
Напомним, Андрей Потапенко, единственный сын Алексея от первого брака с Ирины Горовой. Несмотря на то, что пара уже давно не живет вместе, Алексей регулярно проводит время с сыном. Да и со своей бывшей женой Потап не на ножах, ведь у них, совместный бизнес.
Стоит сказать, что Ирина Горовая, отправляясь к своему отцу также всегда проводит несколько матчей в шахматы, так что это стало, по всей видимости, семейной традицией.
Напомним, что оператор Насти Каменских в Мексике попал под горячую руку ревнивца Потапа: "Мужчина приехал!"
Как сообщала Politeka, Потап попал впросак из-за неудачного купальника Нади Дорофеевой: "Аж пельмень выпадает"
Также Politeka писала, что Потап сорвался к Насте Каменских в Мексику и устроил сцену ревности: "Котик, что ты наезжаешь?"