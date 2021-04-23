Известный музыкант, рэпер, продюсер, муж Насти Каменских Потап показал, как проводит время со своим сыном Андреем

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Потап разместил несколько видео, на которых проводит время с подросшим сыном. Музыкант показал, что они отправились заказали себе вкусную еду, после чего отправились играть в шахматы.

Потап комментирует: "Встретились тут с пацанчиком одним, йо-йо-йо!". Андрей, повторяя движения Потапа показал указательным пальцем на отца и тоже повторил "Йо".

Следующее видео уже о том, что Потап с сынишкой собирается провести шахматный матч. Андрей взял в руки пешки, а Потап выбрал, какими он будет играть.

Стоит сказать, что шахматы у Потапа очень необычные, покрашены в золотой и серебристый цвет. "Белые, я начинаю. Итак, начинается матч между гроссмейстерами Потапенко А, и Потапенко А, поехали".

Напомним, Андрей Потапенко, единственный сын Алексея от первого брака с Ирины Горовой. Несмотря на то, что пара уже давно не живет вместе, Алексей регулярно проводит время с сыном. Да и со своей бывшей женой Потап не на ножах, ведь у них, совместный бизнес.

Стоит сказать, что Ирина Горовая, отправляясь к своему отцу также всегда проводит несколько матчей в шахматы, так что это стало, по всей видимости, семейной традицией.

Напомним, что оператор Насти Каменских в Мексике попал под горячую руку ревнивца Потапа: "Мужчина приехал!"

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