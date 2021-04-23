Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина порадовала поклонников эмоциональными фото со своими коллегами по «Лиге смеха»
В этом сезоне знаменитость присоединилась к одной из команд юмористического шоу, и регулярно радовала поклонников кадрами со съемок. В преддверии полуфинала проекта она поделилась новым постом в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.
На кадрах Ефросинина показала себя в компании своих коллег по шоу. Среди них были музыкант Сергей Бабкин, певец Владимир Дантес и звезда сериала «Папик» Станислав Боклан.
На одном из фото все они позируют перед камерой на съемочной площадке. Артисты стоят рядом, по-дружески приобнимая друг друга. Однако, Ефросинина встала прямо перед ними, слегка присев и оттопырив свою пятую точку.
Ведущая позировала в голубых джинсах, зеленом пиджаке и модных кроссовках.
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«Сегодня вы узнаете финалистов сезона», - написала она.
Поклонники ведущей тут же отреагировали на ее пост.
«Дантес мой фаворит», «Коронавирус вам не страшен?», «Кис кис кис кис кис кис», «Неужели это сейчас такая мода? Чем дебильнее и безвкуснее тем моднее? Это просто взрыв мозга!», «Не смотрю все что касается Квартала-95 после Юрмалы 2016г. Для меня он не существует», - пишут люди.
Напомним, Маша Ефросинина рассмешила украинцев неудачным кадром на кухне: "Я тоже так живот втягиваю".
Как сообщала Politeka, Ефросинина в свободном костюме изумила внешним видом на прогулке по Киеву: "Богиня красоты и стиля".
Также Politeka писала, что Ефросинина поразила кадрами в пустом зрительском зале "Лиги смеха": "Было нереально трудно".