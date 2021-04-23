Потап и звезда студии «Квартал 95» Евгений Кошевой устроили напряженное столкновение перед эфиром «Лиги смеха»

Как известно, знаменитый украинский продюсер и комик вместе стали ведущими нового сезона проекта. На своей странице в Инстаграм Потап поделился видео с забавным скетчем на эту тему. Об этом пишет Politeka.net.

Так, в забавной сценке под названием «Тітанові горішки 2» артисты решили выяснить, кто же из них настоящий ведущий шоу. Для этого номера Потап и Кошевой примерили на себя образ Брюса Уиллиса в белой майке и забрались в вентиляционную шахту. Артисты прокладывали себе путь при помощи света от зажигалки, пока не столкнулись лицом к лицу.

Какое-то время Потап и Кошевой пытались выяснить, как им выбраться из лабиринта, пока не заметили, что шоу начинается. Тогда они оба начали двигаться вперед и буквально столкнулись своими лысыми макушками, уперевшись друг в друга.

«Пропусти меня! Это я ведущий!», - кричал каждый из них.

В конце концов, напряжение стало настолько сильным, что они начали выкрикивать имена своих близких людей.

«Настя!», - кричал Потап.

«Вова!», - вторил ему Кошевой. Можно предположить, что таким образом комик намекал на своего друга, бывшего коллегу по «Квартал 95», а ныне президента Украины Владимира Зеленского.

Поклонники пришли в восторг от забавного видео.

«Я всегда знал, что Вы не только классный артист, но и шикарный ведущий», «Настя и Вова в конце смешно», «В меня только не стреляй», «Огонь», «Ахахаха», - пишут люди.

Напомним, Потап сорвался к Насте Каменских в Мексику и устроил сцену ревности: "Котик, что ты наезжаешь?".

Как сообщала Politeka, Потапу пришлось поработать шваброй, пока Тина Кароль сидела в телефоне: показательные кадры.

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