39-летний продюсер Потап не гнушается "черной" работы
Любопытными кадрами очевидцы поделились в Инстаграм, а рэпер уже сделал репост в своих "сториз", передает Politeka.net. Пока его жена, певица Настя Каменских "перезагружается" в Мексике, снимая реалити "Девочки рулят", Алексей (настоящее имя артиста) выплескивает энергию столь необычным способом.
Потапа засняли из-за кулис нового популярного шоу звездных пародий "Липсинк батл". Как известно, он вместе с Тиной Кароль являются ведущими этого проекта. При полном параде, в мятном костюме и розовых кедах, Потап предстал на сцене со шваброй в руке. Кроме него прибирались еще две женщины. Если первые выглядели, как профессиональные уборщицы, то вот поведение рэпера озадачило. Возможно, он из благородных порывов вызвался им помочь - пока есть время до начала эфира.
Продюсер продолжал активно орудовать шваброй, даже когда уже поприветствовали гостей в зале. Выглядело это весьма забавно.
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При этом на заднем фоне можно заметить Кароль, "втыкнувшую" в телефон.
Ранее мы рассказывали, Потап рассказал о своих эмоциях, полученных на шоу "Лига Смеха" - он успел и там побыть ведущим.
"Я скорее корпоративно/импульсивно/импровизационный ведущий, у меня есть свой стиль и вайб поведения на сцене и вопросов к самому себе у меня предостаточно, НО!!! Все что происходило в Лиге было таким трушным, таким настоящим, что я буду с гордостью вспоминать Битву Титанов и тот факт, что я был к этому причастен... Я получил суперпорцию кайфа", - признался Потап.
Пользователи в шутку назвали исповедь артиста "предсмертной запиской".
Напомним, что Потап сразил эффектным образом мужчины из прошлого и поделился мудростью: "Крестный отец".
Как сообщала Politeka, скучающий Потап показал, с кем заперт дома на карантине, пока жена за границей: «Настя, как ты могла...».
Также Politeka писала, что Потап в балахоне вместе с наряженной Каменских показал, каким был в молодости: "Теперь 40-летний мишка".