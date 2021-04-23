Известная украинская певица Ярослава Хома, которая выступает под псевдонимом SLAVIA, рассказала об особенностях украинского шоу-бизнеса и показала новый эффектный образ

Жена певца DZIDZIO начала строить свою карьеру не так давно, однако уже успела заручиться поддержкой фанатов. Как сообщает Politeka.net, певица посвятила новый пост в своем Инстаграм отечественному шоу-бизнесу и его особенностям.

Так SLAVIA отметила, что украинские звезды отличаются от других своим менталитетом.

«Такое впечатление, что наши артисты постоянно соревнуются между собой. Это какой-то спортивный подход…Поэтому, люди не хотят делиться знаниями, утаивают информацию, берегут свои секреты для того, чтобы остаться на плаву…У нас наоборот: кто-то занял свое место, и не хочет делиться ничем, чтобы, не дай Бог, ничего не потерять. Это психология нищего», - рассказала певица.

Она также отметила, что для музыкантов в Украине важно сохранять национальный колорит, ведь именно он может стать их изюминкой на мировой арене.

«Чтобы выделяться из многих, лично для меня важно сохранить СЕБЯ. Я стараюсь быть не лучше кого-то, а ОДНОЙ такой», - рассказала Ярослава о своем подходе.

Она также рассказала, что сейчас у украинских артистов есть возможность самим создавать новые тренды.

Певица сопроводила свой пост новым фото, на котором она позирует в наряде из белых перьев и с бисерной вышивкой. В руках звезда держит павлина.

Поклонники тут же отреагировали на пост певицы.

«Вы очень красивая женщина и певица», «Магическая», «Ой какое фотооо!!! Ты, и эта чудесная Королевская Птица вместе! Вы – Прекрасны», «Прекрасная красавица! Все сказано правильно! Слава у тебя столько позитива, как ты хороша в середине и сверху», - пишут люди.

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