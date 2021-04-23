Популярная украинская ведущая Леся Никитюк устроила для своих поклонников показ мод, продемонстрировав свой стиль в разных образах
Леся давно известна своей любовью к стильной одежде: ведущая не только покупает гламурные наряды, но и периодически демонстрирует одежду собственного производства. Как пишет Politeka.net, в новом видео на своей странице в Инстаграм ведущая в очередной раз продемонстрировала свое увлечение модой.
Так, Никитюк показала ролик, в котором несколько раз меняла наряды. Первый образ состоял из длинной юбки, черной футболки и косухи. Затем Леся сменила этот наряд на тельняшку и джинсы, а куртку оставила.
Позже ведущая примерила уже более строгий черный костюм с удлиненным пиджаком. Затем она надела черную майку на тонких бретельках и легкое пальто, которое Никитюк кокетливо приспустила с одного плеча.
В конце ведущая показалась в длинном атласном платье с запахом и покрутила перед камерой пятой точкой.
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Леся обратилась к своим поклонникам с предложением выбрать лучший из представленных образов. Впрочем, люди так и не достигли консенсуса, ведь всем нравились разные наряды.
«Мне все понравились, Леся, ты класнючая», «Тебе все к лицу», «Волшебная», «Богиня красоты, вам все идет», «Трудно выбрать. Они все в одном стиле», «Леся, ты во всем, супер. Вот в костюме с брюками, ваще, огонь», «Никитючка на стиле», - пишут люди.
Напомним, Никитюк показала подтянутый живот и раскрыла, на что пошла ради красивых фото: "Ну прям модель".
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк устроила романтичную прогулку на улице с "ухажером": "А ну, иди сюда...".
Также Politeka писала, что Никитюк примерила новый имидж, показав увеличенные губы: кадры преображения.