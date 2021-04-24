Популярная украинская ведущая Леся Никитюк умеет привлечь внимание к себе даже в простых костюмах

Успешная телеведущая и блогер часто показывает на своей странице в социальной сети Инстаграм модные образы, причем нередко звезда восхищает «луками дня», которые сшила сама. К примеру, не так давно на отдыхе артистка похвасталась безупречной фигурой.

На солнечном фото, которое ранее было сделано в Египте, звезда почеркнула свою привлекательность при помощи одного лишь розового костюма. На снимке звезда позировала в простом розовом костюме без принтов и украшений, состоящем из топа, шорт и короткой кофты, которая застегивалась на пуговицы. Наряд акцентировал внимание на бюсте Леси, который был едва прикрыт топом.

Как видно, в целом Никитюк не упустила случая похвастаться стройной фигурой. Волосы телеведущая уложила ровно, также она сделала легкий повседневный макияж и не стала надевать дополнительные аксессуары. По словам Леси, ей достаточно держать себя в руках и она сразу же сбрасывает лишние пару килограмм, что набирает за отпуск. Поэтому на фото она выглядела безупречно.

Также ранее Никитюк показала ролик, в котором несколько раз меняла наряды.

Леся обратилась к своим поклонникам с предложением выбрать лучший из представленных образов. Впрочем, люди так и не достигли консенсуса, ведь всем нравились разные наряды.

«Мне все понравились, Леся, ты класнючая», «Тебе все к лицу», «Волшебная», «Богиня красоты, вам все идет», «Трудно выбрать. Они все в одном стиле», «Леся, ты во всем, супер. Вот в костюме с брюками, ваще, огонь», «Никитючка на стиле», - пишут люди.

Напомним, Никитюк показала подтянутый живот и раскрыла, на что пошла ради красивых фото: "Ну прям модель".

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк устроила романтичную прогулку на улице с "ухажером": "А ну, иди сюда...".

Также Politeka писала, что Никитюк примерила новый имидж, показав увеличенные губы: кадры преображения.