Украинцев предупредили о новом повышении тарифов
На этот рак речь идет о ценах на электроэнергию и отопление. Так, при большом потреблении тарифы на ток могут пдскочить с 1,68 до 2,5 грн за кВт*час, а отоплении подорожает на 20%, пишет UBR.
Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук продление ПСО назвал вмешательством в ценообразование на энергорынке. Фактически это означает нарушение пунктов меморандума с МВФ.
Важно, чтобы население начало платить за электроэнергию "в соответствии с себестоимостью ее производства плюс затраты на обслуживание этого процесса", говорит эксперт.
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По подсчетам Корольчука, в цене 1,68 грн за кВт⋅ч только 1,65 грн за кВт⋅ч составляют затраты на распределение электроэнергии. Остается 3 копейки за киловатт⋅час – естественно, это слишком низкий тариф.
Конечная цель – это тарифы для населения в пределах 3,5-4 грн*кВт⋅ч. Столько платят, к примеру, в Румынии и Болгарии. Как промежуточный можно принимать тариф в 2,5 грн/кВт⋅ч.
"Уже сегодня в связи с высокой стоимостью газа у ТКЭ нет денег для капитального ремонта сетей и оборудования. Практически все органы местного самоуправления урезали бюджеты капремонтов", – констатировал он.
Тарифы на тепло, по прогнозам эксперта, в любом случае вырастут на отопительный сезон 2021-2022 гг. Высокие цены от НАКа "вымыли" все оборотные деньги у ТКЭ – они в больших долгах перед "Нафтогазом", и других способов, кроме как поднять тарифы, не знают.
Глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко севетует украинцам готовиться к очередному подорожанию тепла. Ориентировочно цены вырастут на 20-22%.
Тем временем долги украинцев за коммунальные услуги продолжают расти.
По данным Государственной службы статистики Украины, задолженность населения по оплате за поставки и распределение природного газа на конец февраля составила 34,2 млрд гривен, за поставки тепловой энергии и горячей воды - 27,4 млрд гривен.
Долги за поставки и распределение электрической энергии составили 8 млрд гривен, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 6 млрд гривен, за управление многоквартирным домом - 5,4 млрд гривен. Меньше всего получилась задолженность за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд гривен.
Напомнить, украинцев предупредили, кого оставят без помощи по новым правилам с 1 мая: "субсидию не дадут".
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