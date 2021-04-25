Популярная украинская певица, победительница «Евровидения» Джамала, решилась почти на отчаянный шаг ради своего нового сингла

Артистка недавно освежила свой образ, сообщает Politeka.net. Джамала никогда не боялась экспериментировать с внешностью. В частности, красотка изменила прическу, заплетя афрокосички по всей голове.

В одном из новых постов певица похвасталась внешностью, поставив геолокацию в отеле Египта.

Джамала надела белую блузу с нескромным декольте и стильные джинсы-клеш. Стильные украшения завершили образ.

Звезда улыбалась и выглядело очень счастливой. Красотка забралась на самый верх спасательной будки, решившись, можно сказать, на отчаянный шаг ради своей новой песни.

"Забралась на самый верх, чтоб увидеть, как вас много и что вы слушаете мой новый альбом 5:45!", - написала артистка.

За час публикация собрала более 1,5 тысячи лайков и много комментариев.

"Очень красивые фото🔥. Энергию Вашу передают полностью 😍👏❤️", "Да, конечно, Вы невероятная. 💖💖💖💖💖💖💖💖💖🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷", "Косички просто супер! Где плели?", - написали пользователи сети.

Напомним, Джамала летом прошлого года стала мамой во второй раз. Сейчас звезда может похвастаться стройной фигурой. Недавно артистка опубликовала фото, на котором позировала в спортзале.

"Я и спорт. Статус: все сложно. Занимаюсь ли я спортом? Практически нет. Почему? Все просто: нет времени/устала/хочу спать/заболела...», - призналась Джамала.

Напомним, что Джамала превратилась в дерзкую блондинку, ошарашив соблазнительным образом в чулках: "На десять лет моложе".

Как сообщала Politeka, Джамала прогулялась в платье с вырезом, напомнив "Чудо-женщину": "Похожа на Галь Гадот".

Также Politeka писала, что похудевшая Джамала в топе и юбке с глубоким разрезом показала, какой любит себя: "Амазонка".