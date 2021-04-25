Известная западная красотка Келли Гейл из Victoria’s Secret показала фигуру в ванной

Как пишет Politeka.net, Келли Гейл стала популярной моделью после участия в показах Victoria’s Secret. Красотка обожает спорт и часто делится роликами тренировок в социальных сетях, где за девушкой следят сотни тысяч фанатов. Но модель показывает не только процесс работы над собой, но и результат.

В этот раз Келли опубликовала фото, где позировала в нижнем белье перед зеркалом. Девушка стояла в ванной, демонстрируя идеальную фигуру среди свеч.

"Привет, выходные, я готова к вам", - написала Келли под фотографией.

Фанаты поставили почти 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вау", "Привет", "Чрезвычайно красивая женщина", "Спортивная красотка", "Изменилась ли ваша внешность", "Так невероятно красиво и соблазнительно ... чистое совершенство", "Кавказская сестра совершенства", "Что ты делаешь, Келли? Я собирался спать".

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Келли с этим заданием справляется просто идеально. На свежих кадрах она решила впечатлить в новых джинсовых штанах.

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