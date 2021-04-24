Известная актриса и модель 56-летняя Моника Беллуччи предстала в соблазнительном образе, взбудоражив умы фанатов

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Моника разместила кадр с трубкой от проводного телефона в руке. Актриса подняла вторую руку кверху, заплутав ее в волосах.

Для снимка Моника надела тонкую шелковую маечку с ажурной вставкой на тонких бретелях без белья, и юбку-миди в коричневую клетку с разрезом. Антураж фона - ретро-стиль, ободранные обои, старые окна, книги...

Моника Беллуччи является одной из самых привлекательных женщин в мире. Женщиной восхищались в годы ее молодости, но и сейчас красотка покоряет умы фанатов.

Под фотографией, которую разместила актриса, собралось множество комментариев. Фанаты со всего мира оставляют свои восторженные комплименты, не уставая восторгаться красотой Моники, ее обаянием и обворожительной внешностью, независимо от того, во что одета актриса, или же снимается вовсе без одежды.

Этот раз не стал исключением, а для некоторых стал поводом для шуток:

"Наконец телефон подняла!", "Точно моя новая любимая картинка ❤️", "Какой хороший день💋🌺😘", "Какая культовая поза OMG, как ты вообще возможна", "Я бы хотел, чтобы это понравилось мне дважды 🥰", "Красивая женщина 🔥🔥🔥❤️🌹🌹🌹🌹", "Королева😍😍😍", "Люблю тебя сильно❤️❤️❤️😍😍😘😘😘", "Я люблю тебя", "Мое вдохновение ❤ Моника 😍", "Я твой большой поклонник 💃❤️💯", "Очевидно, одна из самых красивых женщин на свете 😍", "Ты моя любимая❤️🙌", "Ваша красота и хорошая игра достойны восхищения😘😊", - написали поклонники.

Напомним, что 56-летняя Беллуччи в прозрачном платье доказала, что красота не подвластна возрасту: "Как всегда - элегантно"

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