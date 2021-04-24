Известная пара "Холостяк" Никита Добрынин и его беременная жена Даша Квиткова продолжают радовать поклонников кадрами своей личной жизни

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Даша Квиткова разместила пост с коротким видео, на котором Никита одевает ей носки. Даша подставила ножку, а Никита одевает носочек и заправляет штанину, несмотря на то, что Даша сопротивляется.

На видео она просит так не делать, но Никита неумолим, он заявляет, что раз он надевает носки, то сделает это так, как он того хочет, и это и есть забота его о своей любимой. "Ты не хочешь, а я хочу". Цитату Никиты Даша разместила под постом.

"Эта история о том, как я замёрзла в квартире. "Ты не хочешь, а я хочу". По многочисленным просьбам, это видео достойно профиля! Забота от любимого мужчины — это лучшее, что может быть в мире🕊", - написала беременная девушка.

Поклонники, которых у блогера Даши 1,7 миллиона не устают восхищаться девушкой. Они пишут ей множество комментариев, благодаря и умиляясь. Многие женщины, которые стали мамами также вспомнилои, как муж им одевал обувь и одежду.

"Какая прелесть🤤🤤🤤", "Обалденно🔥Счастья вам❤️", "Это очень мило🥰🥰🥰", "Це відразу так, а особливо коли перша дитина,)😂", "Мой мужчина тоже надевает носочки на меня, когда мне холодно❤️", "Як це милооо😍😍кайфую просто від вас😍🥰", "Вот это забота🔥", "Берегите этот трепет и заботу❤️"

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